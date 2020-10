Conferenza stampa Salvini: «Tornerò a Catania, ma non da solo» (Di sabato 3 ottobre 2020) Matteo Salvini si è mostrato abbastanza tranquillo dopo l’ordinanza del giudice di Catania Nunzio Sarpietro che ha chiamato a deporre il prossimo 20 novembre anche il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il ministro Luigi Di Maio e l’ex ministro Danilo Toninelli. La Conferenza stampa Salvini è stata condotta da lui e dall’avvocato Giulia Bongiorno. LEGGI ANCHE > Processo Salvini va avanti: saranno sentiti Conte, Di Maio e Toninelli Conferenza stampa Salvini: «Soddisfatto, tornerò a Catania in compagnia» Il leader della Lega ha affermato: «A un certo punto mi sono chiesto se era normale che accusa e difesa dicessero la stessa cosa. Per me è ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 3 ottobre 2020) Matteosi è mostrato abbastanza tranquillo dopo l’ordinanza del giudice diNunzio Sarpietro che ha chiamato a deporre il prossimo 20 novembre anche il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il ministro Luigi Di Maio e l’ex ministro Danilo Toninelli. Laè stata condotta da lui e dall’avvocato Giulia Bongiorno. LEGGI ANCHE > Processova avanti: saranno sentiti Conte, Di Maio e Toninelli: «Soddisfatto, tornerò ain compagnia» Il leader della Lega ha affermato: «A un certo punto mi sono chiesto se era normale che accusa e difesa dicessero la stessa cosa. Per me è ...

acmilan : Coach Pioli's press conference ahead of matchday 3 will be Live tomorrow on our app, tune in! ??… - juventusfc : ?? Inizia la conferenza stampa di @Pirlo_official: «Non penso ci siano problemi per giocare domani. Saremo pronti co… - Palazzo_Chigi : #EUCO, il Presidente @GiuseppeConteIT ha partecipato a Bruxelles al Consiglio europeo dell'1 e 2 ottobre . Qui le f… - atalantagese : RT @DiMarzio: #Atalanta, annullata la conferenza stampa di #Gasperini: “Positivo al #Covid_19 nel gruppo squadra” - avvvitalemario : RT @rosatoeu: Serie A, positivo giocatore dell'Atalanta. Altri tre casi al Genoa. Napoli, nuovi tamponi per tutti: l'esito in giornata Berg… -

Ultime Notizie dalla rete : Conferenza stampa Conferenza stampa Pioli: «Ibra ha voglia di tornare» Calcio News 24 Pirlo fiducioso: "Non penso che si rischi di non giocare domani"

Una gara complicata, un banco di prova per il nuovo tecnico bianconero. Alla vigilia, in conferenza stampa, Pirlo ha parlato della questione coronavirus, visto il precedente match del Napoli contro il ...

DIRETTA – Lazio-Inter, la conferenza stampa di Conte: “Arriviamo bene alla sfida”

Antonio Conte, tecnico dell’Inter, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del complesso match di Serie A contro la Lazio, in programma domani pomeriggio: “Arriiamo bene a questo terzo impegno ...

Una gara complicata, un banco di prova per il nuovo tecnico bianconero. Alla vigilia, in conferenza stampa, Pirlo ha parlato della questione coronavirus, visto il precedente match del Napoli contro il ...Antonio Conte, tecnico dell’Inter, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del complesso match di Serie A contro la Lazio, in programma domani pomeriggio: “Arriiamo bene a questo terzo impegno ...