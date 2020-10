Conferenza stampa Pirlo: «Non penso si rischi di non giocare» (Di sabato 3 ottobre 2020) Andrea Pirlo è intervenuto in Conferenza stampa in vista di Juventus-Napoli Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha parlato in Conferenza stampa in vista del big match domenicale dell’Allianz Stadium contro il Napoli. LEGGI LA Conferenza stampa INTEGRALE DI Pirlo SU JUVENTUS NEWS 24 JUVE NAPOLI – «Non penso ci sia il rischio di non giocare. C’è un comunicato della Lega che ha dato delle regole ben precise. Noi abbiamo preparato la partita come tutte le altre e saremo pronti. Non siamo influenzati da questa situazione». ESPERIMENTI – «Non ho detto che gli esperimenti non hanno funzionato. Non abbiamo ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 3 ottobre 2020) Andreaè intervenuto inin vista di Juventus-Napoli Andrea, allenatore della Juventus, ha parlato inin vista del big match domenicale dell’Allianz Stadium contro il Napoli. LEGGI LAINTEGRALE DISU JUVENTUS NEWS 24 JUVE NAPOLI – «Nonci sia ilo di non. C’è un comunicato della Lega che ha dato delle regole ben precise. Noi abbiamo preparato la partita come tutte le altre e saremo pronti. Non siamo influenzati da questa situazione». ESPERIMENTI – «Non ho detto che gli esperimenti non hanno funzionato. Non abbiamo ...

acmilan : Coach Pioli's press conference ahead of matchday 3 will be Live tomorrow on our app, tune in! ??… - juventusfc : ?? Inizia la conferenza stampa di @Pirlo_official: «Non penso ci siano problemi per giocare domani. Saremo pronti co… - Palazzo_Chigi : #EUCO, il Presidente @GiuseppeConteIT ha partecipato a Bruxelles al Consiglio europeo dell'1 e 2 ottobre . Qui le f… - TIZIANAPOESIA : Salvini in conferenza stampa parla solo dell' incidente dell' avvocato Bongiorno facendo velatamente supporre che la colpa sia del PDt5 - adri_919 : RT @juventusfc: ?? Inizia la conferenza stampa di @Pirlo_official: «Non penso ci siano problemi per giocare domani. Saremo pronti come sempr… -

Ultime Notizie dalla rete : Conferenza stampa Conferenza stampa Pioli: «Ibra ha voglia di tornare» Calcio News 24 Pirlo fiducioso: "Non penso che si rischi di non giocare domani"

Una gara complicata, un banco di prova per il nuovo tecnico bianconero. Alla vigilia, in conferenza stampa, Pirlo ha parlato della questione coronavirus, visto il precedente match del Napoli contro il ...

DIRETTA – Lazio-Inter, la conferenza stampa di Conte: “Arriviamo bene alla sfida”

Antonio Conte, tecnico dell’Inter, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del complesso match di Serie A contro la Lazio, in programma domani pomeriggio: “Arriiamo bene a questo terzo impegno ...

Una gara complicata, un banco di prova per il nuovo tecnico bianconero. Alla vigilia, in conferenza stampa, Pirlo ha parlato della questione coronavirus, visto il precedente match del Napoli contro il ...Antonio Conte, tecnico dell’Inter, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del complesso match di Serie A contro la Lazio, in programma domani pomeriggio: “Arriiamo bene a questo terzo impegno ...