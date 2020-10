Conferenza stampa Pioli: «Ibra ha voglia di tornare» (Di sabato 3 ottobre 2020) Stefano Pioli ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della partita contro lo Spezia Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della partita di campionato contro lo Spezia. LEGGI LA Conferenza stampa COMPLETA DI Pioli SU MILAN NEWS 24 IbraHIMOVIC – «Con Zlatan ci siamo sentiti, gli ho fatto gli auguri. Vuole tornare a giocare come sempre, è triste di passare una giornata così da solo senza la sua famiglia. vogliamo fare tutti noi gli auguri senza ricordare quanti anni ha». RIO AVE – «L’altra sera è stato difficile pensare ad altro, era una partita che stavamo controllando ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 3 ottobre 2020) Stefanoha parlato inalla vigilia della partita contro lo Spezia Stefano, allenatore del Milan, ha parlato inalla vigilia della partita di campionato contro lo Spezia. LEGGI LACOMPLETA DISU MILAN NEWS 24HIMOVIC – «Con Zlatan ci siamo sentiti, gli ho fatto gli auguri. Vuolea giocare come sempre, è triste di passare una giornata così da solo senza la sua famiglia.mo fare tutti noi gli auguri senza ricordare quanti anni ha». RIO AVE – «L’altra sera è stato difficile pensare ad altro, era una partita che stavamo controllando ...

Lo saremo tra poco e poi ora arriva la sosta per tirare il fiato”. Lo ha detto l’allenatore del Milan Stefano Pioli nel corso della conferenza stampa alla vigilia del match contro lo Spezia in ...

