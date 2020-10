Conferenza stampa Italiano: «Siamo concentratissimi in vista del Milan» (Di sabato 3 ottobre 2020) Vincenzo Italiano ha parlato alla vigilia di Milan-Spezia Vincenzo Italiano, allenatore dello Spezia, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della trasferta di campionato contro il Milan. CONCENTRAZIONE – «Dobbiamo alzare l’asticella dell’attenzione, dato che è difficile preparare in soli due giorni una partita contro una corazzata come il Milan. Andiamo a San Siro, non può esserci per noi emozione o altro che ci possa distogliere dal fatto di fare una buona prestazione. Dobbiamo andare forte, migliorare e crescere perché la vittoria di mercoledì non è che abbia cambiato tantissimo le cose. E’ chiaro, fa bene, ed è una grande iniezione di fiducia ma dobbiamo crescere ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 3 ottobre 2020) Vincenzoha parlato alla vigilia di-Spezia Vincenzo, allenatore dello Spezia, ha parlato inalla vigilia della trasferta di campionato contro il. CONCENTRAZIONE – «Dobbiamo alzare l’asticella dell’attenzione, dato che è difficile preparare in soli due giorni una partita contro una corazzata come il. Andiamo a San Siro, non può esserci per noi emozione o altro che ci possa distogliere dal fatto di fare una buona prestazione. Dobbiamo andare forte, migliorare e crescere perché la vittoria di mercoledì non è che abbia cambiato tantissimo le cose. E’ chiaro, fa bene, ed è una grande iniezione di fiducia ma dobbiamo crescere ...

