Concorso Comune Bologna | insegnanti Infanzia | prova scritta il 22 ottobre

Leggi su leggioggi

(Di sabato 3 ottobre 2020) Nella Gazzetta Ufficiale n.74 del 22-09-2020 è stato pubblicato il bando di, per soli esami, per la formazione di una graduatoria di assunzioni a tempo determinato perscuola dell’. Le domande di partecipazione devono essere trasmesse all’Amministrazione entro il 15° giorno successivo dalla pubblicazione in Gazzetta, ovvero il 72020. Il livello di retribuzione per l’inserimento in categoria C è di 1.695,33 euro lordi per un totale di 13 mensilità. Vediamo assieme requisiti, modalità di invio della domanda e prove di selezione. Concorsi Scuola: ultime news...