Comunali | Grumo Nevano verso il Di Bernardo bis | Franzese cerca il miracolo

Leggi su anteprima24

(Di sabato 3 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – Dopo due settimane di botta e risposta a distanza,è pronta a tornare al voto in occasione del ballottaggio per le2020 che vedrà il primo cittadino uscente Gaetano Divedersela con Biagio, il secondo candidato più votato nel primo turno. Il pronostico è presto detto: a meno di clamorosi ribaltoni, la cittadina grumese si prepara ad un Dibis. Troppa la disparità tra i due candidati, emersa in maniera ancora più evidente nel comizio finale tenutosi la sera del 2 ottobre in piazza Domenico Cirillo. A occhio e croce,dovrebbe portare a casa tutte le preferenze che nel primo turno ...