Como: al museo del Ghisallo apre mostra 'Magnifico' dedicata a ciclista Magni (Di sabato 3 ottobre 2020) Milano, 3 ott. (Adnkronos) - È stata inaugurata questa mattina al museo del ciclismo Madonna del Ghisallo di Magreglio (Como), la mostra 'Magnifico', una rassegna dedicata a Fiorenzo Magni nel suo centenario. Al museo del Ghisallo, che sorge accanto al Santuario della Madonna protettrice di tutti i ciclisti, è intervenuto l'assessore all'Autonomia e alla Cultura di Regione Lombardia, Stefano Bruno Galli, grande amico del ciclismo "e delle sue forme di espressione artistica-culturale-sociale e imprenditoriale motivo di orgoglio, unico, per la nostra grande Lombardia che pedala da sempre anche in scia a grandi miti come Fiorenzo Magni". "Un eroe nella storia del ciclismo e di tutto lo sport ... Leggi su iltempo (Di sabato 3 ottobre 2020) Milano, 3 ott. (Adnkronos) - È stata inaugurata questa mattina aldel ciclismo Madonna deldi Magreglio (), la', una rassegnaa Fiorenzonel suo centenario. Aldel, che sorge accanto al Santuario della Madonna protettrice di tutti i ciclisti, è intervenuto l'assessore all'Autonomia e alla Cultura di Regione Lombardia, Stefano Bruno Galli, grande amico del ciclismo "e delle sue forme di espressione artistica-culturale-sociale e imprenditoriale motivo di orgoglio, unico, per la nostra grande Lombardia che pedala da sempre anche in scia a grandi miti come Fiorenzo". "Un eroe nella storia del ciclismo e di tutto lo sport ...

Lakecomo_it : #LAKECOMOOPEN ... un museo non è mai silenzioso ed è un luogo da scoprire con l'anima?? Cliccate qui per vedere il v… - parmawelcomeoff : RT @mercantefiera: ?? Solo un giorno all'apertura di #Mercanteinfiera Autunno 2020, alle Fiere di #Parma dal 3 all'11 ottobre! ??Tutte le no… - mercantefiera : ?? Solo un giorno all'apertura di #Mercanteinfiera Autunno 2020, alle Fiere di #Parma dal 3 all'11 ottobre! ??Tutte… - mercantefiera : Su @Corriere Beba Marsano racconta 'The Golden Twenties. Vita e moda del decennio de Les Années Folles', la mostra… - MorinoLaura : La Moda Italiana nella Fotografia di Maria Cristina Brandini - L'Onda Nuova Da DOMENICA 4 OTTOBRE a VENERDI’ 30 OTT… -