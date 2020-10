Come sta Trump ricoverato in ospedale per COVID-19 (Di sabato 3 ottobre 2020) Come sta Donald Trump dopo il ricovero per COVID-19? Il presidente degli Stati Uniti in ospedale respira senza bisogno dell’ossigeno e viene curato con il remdesivir, un farmaco anti-virale che è stato usato con successo contro il virus Ebola Come ha spiegato il medico personale del presidente americano, Sean Conley, in un breve ‘memorandum’ per la stampa. Trump oltre alla febbre mostra segni di stanchezza e, scrive il Corriere, viene trattato anche con terapie sperimentali: A fine giornata Donald Trump è stato trasportato all’ospedale Walter Reed Medical Center, vicino a Washington, «Come misura precauzionale», in seguito all’infezione di COVID-19. È salito ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 3 ottobre 2020)sta Donalddopo il ricovero per-19? Il presidente degli Stati Uniti inrespira senza bisogno dell’ossigeno e viene curato con il remdesivir, un farmaco anti-virale che è stato usato con successo contro il virus Ebolaha spiegato il medico personale del presidente americano, Sean Conley, in un breve ‘memorandum’ per la stampa.oltre alla febbre mostra segni di stanchezza e, scrive il Corriere, viene trattato anche con terapie sperimentali: A fine giornata Donaldè stato trasportato all’Walter Reed Medical Center, vicino a Washington, «misura precauzionale», in seguito all’infezione di-19. È salito ...

