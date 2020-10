Come silenziare le notifiche su Whatsapp o bloccarle (Di sabato 3 ottobre 2020) Avevamo già parlato in precedenza di Come poter bloccare un contatto su Whatsapp nel caso ricevessimo i messaggi di qualche persona indesiderata. Ora, “alleggerendo un pochino il carico”, di seguito andiamo a vedere Come silenziare le notifiche delle chat singole oppure direttamente di tutta l’app. LEGGI LE NOTIZIE DEL TERMOMETRO QUOTIDIANOSegui Termometro Politico su Google News Troppe notifiche su Whatsapp? Silenziamole o blocchiamole D’altronde ci son persone che, per un motivo o per l’altro, di notifiche ne ricevono centinaia ogni giorno e una grossa fetta di queste deriva spesso e volentieri proprio da Whatsapp o simili. E star dietro a tutti i messaggi in entrata è spesso ... Leggi su termometropolitico (Di sabato 3 ottobre 2020) Avevamo già parlato in precedenza dipoter bloccare un contatto sunel caso ricevessimo i messaggi di qualche persona indesiderata. Ora, “alleggerendo un pochino il carico”, di seguito andiamo a vedereledelle chat singole oppure direttamente di tutta l’app. LEGGI LE NOTIZIE DEL TERMOMETRO QUOTIDIANOSegui Termometro Politico su Google News Troppesu? Silenziamole o blocchiamole D’altronde ci son persone che, per un motivo o per l’altro, dine ricevono centinaia ogni giorno e una grossa fetta di queste deriva spesso e volentieri proprio dao simili. E star dietro a tutti i messaggi in entrata è spesso ...

DrowningInBlack : Come si fa a silenziare gli hashtag? - Pelegrundam : Basta, silenzio l'hashtag del GF vipse perché sinceramente c'è un limite al riempimento dei miei coglioni ?? tutto c… - frabia17 : @cavmar2000 @bancopostismo Lol diceva che Florenzi era scarso e peres,come qualsiasi giocatore di serie b era mille… - DrManq : @El_Presid3nt @Niebbo La mia opposizione è più ideologica. Anche io capisco il punto, ma per me a scuola è giusto a… - salcada : PIÙ PASSA IL TEMPO PIÙ MI RENDO CONTO DELLA DIFFIDENZA DELLA GENTE ANCHE IN TWITTER,COME SE ESSERE FOLLOWER DI QUAL… -