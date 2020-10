Come puoi “sparire” da un gruppo WhatsApp senza che nessuno se ne accorga (Di sabato 3 ottobre 2020) Con oltre 2 miliardi di copie presenti nel mondo, WhatsApp è l’applicazione di messaggistica istantanea numero uno. Grazie al rilascio, totalmente gratuito e alle numerose funzioni (videochiamate, scambio di foto e video, condivisione di documenti) è riuscita a guadagnare un posto dominante nella quotidianità di un numero davvero assurdo di persone, risultando quasi indispensabile per la comunicazione con i nostri amici e familiari. Su WhatsApp esiste la possibilità di entrare in un gruppo di contatti. Che siano i colleghi di lavoro, i membri della famiglia o un determinato numero di amici, questi gruppi riescono a far sì che un singolo messaggio giunga ad un numero maggiore di persone, Come se fosse davvero una stanza o una piazza di paese, in cui chiacchierate tranquillamente ... Leggi su virali.video (Di sabato 3 ottobre 2020) Con oltre 2 miliardi di copie presenti nel mondo,è l’applicazione di messaggistica istantanea numero uno. Grazie al rilascio, totalmente gratuito e alle numerose funzioni (videochiamate, scambio di foto e video, condivisione di documenti) è riuscita a guadagnare un posto dominante nella quotidianità di un numero davvero assurdo di persone, risultando quasi indispensabile per la comunicazione con i nostri amici e familiari. Suesiste la possibilità di entrare in undi contatti. Che siano i colleghi di lavoro, i membri della famiglia o un determinato numero di amici, questi gruppi riescono a far sì che un singolo messaggio giunga ad un numero maggiore di persone,se fosse davvero una stanza o una piazza di paese, in cui chiacchierate tranquillamente ...

enpaonlus : 3 e 4 ottobre - GIORNATA DEGLI ANIMALI ENPA Questo week end centinaia di volontari scenderanno in piazza: contatta… - lucianonobili : Federico, il tuo commento è ragionevole. Ma Boeri guadagnava il 50 per cento in meno di Tridico. E soprattutto come… - corsi_gabriele : Leggo un parere autorevole: “I social tirano fuori il peggio di noi”. Mi permetto, sommessamente, di dire che i soc… - Giulia39807388 : @ilmonumentale @bungostraytrash @misscantelli @mephobiiia Come puoi dire una cosa del genere quando se viene pubbli… - sergioscognas : @LucaMarelli72 Ma se devono essere messi in quarantena ( luogo isolato dal quale non puoi uscire e ne ricevere pers… -

Ultime Notizie dalla rete : Come puoi Un dirigente dei Lakers crede che le maglie dedicate a Kobe siano veramente magiche BasketUniverso Informativa Privacy Gruppo Sesaab

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), La informiamo che la compilazione del presente form comporterà l’acquisizione e il trattamento di Suoi dati personali da parte delle soc ...

Conflitto fra poteri, per Travaglio la Corte è "cortigiana" solo quando gli conviene

Secondo quanto riferisce l’Ansa sarebbe quasi scontato il “sì” della Corte Costituzionale all’ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sollevato dal Presidente della Repubblica Giorgio Napol ...

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), La informiamo che la compilazione del presente form comporterà l’acquisizione e il trattamento di Suoi dati personali da parte delle soc ...Secondo quanto riferisce l’Ansa sarebbe quasi scontato il “sì” della Corte Costituzionale all’ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sollevato dal Presidente della Repubblica Giorgio Napol ...