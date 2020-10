Colpo del Bayern Monaco, dall’Espanyol arriva Roca (Di sabato 3 ottobre 2020) Rinforzo a centRocampo per il Bayern Monaco che pesca in Spagna acquistando Marc Roca. Tutti i dettagli. Il Bayern Monaco ha trovato l’accordo totale con l’Espanyol per l’acquisto del centRocampista Marc Roca. Come riportato dal quotidiano catalano Sport, la società bavarese lo prende a titolo definitivo per 15 milioni più bonus. Roca, appena atterrato in Germania, siglerà un contratto sino al 2024 una volta che avrà passato le visite mediche. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 3 ottobre 2020) Rinforzo a centmpo per ilche pesca in Spagna acquistando Marc. Tutti i dettagli. Ilha trovato l’accordo totale con l’Espanyol per l’acquisto del centmpista Marc. Come riportato dal quotidiano catalano Sport, la società bavarese lo prende a titolo definitivo per 15 milioni più bonus., appena atterrato in Germania, siglerà un contratto sino al 2024 una volta che avrà passato le visite mediche. Leggi su Calcionews24.com

Tutti i dettagli. Il Bayern Monaco ha trovato l’accordo totale con l’Espanyol per l’acquisto del centrocampista Marc Roca. Come riportato dal quotidiano catalano Sport, la società bavarese lo prende a ...

Rapina con sparatoria, condanne per 35 anni

Chiuso il processo ai due napoletani e ai complici del colpo alla gioielleria Ronzoni a Udine. I trasfertisti assolti dal tentato omicidio UDINE. Non spararono per uccidere, quando, durante la ...

