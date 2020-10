Colori unghie happy | ecco svelati i trend manicure dell’autunno

Leggi su vanityfair

(Di sabato 3 ottobre 2020) Via libera alla creatività: le unghie, quest’autunno, si portano colorate e pop, come perfetto antidoto all’incertezza che permea le nostre vite in questo cupo 2020. A dimostrarlo è la sempre sul pezzo Chiara Ferragni, la quale ha mostrato alla sua maxi audience su Instagram l’effetto shiny pink vellutato realizzato sulle sue unghie dalla nail artist di Milano Isabella Franchi. La quale ha firmato anche la bellissima manicure “peace & love” di Fedez, postando prontamente il look su Instagram: simbolini pacifisti in perfetto mood “figli dei fiori” su unghie portate corte e squadrate, con approvazione dei fan. C’è poi chi, come la rapper Cardi B, fresca di carte del divorzio, ma sempre tosta e sorridente, non solo opta per unghie colorate, ma le sfoggia in lunghezze estreme, da vera strega Disney (non imitatela se siete alla tastiera tutto il giorno..). Lunghe o corte, non importa: quest’autunno, il desiderio di unghie dai colori e gli effetti happy è forte. E, finalmente, non conosce distinzioni di genere.