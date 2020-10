Coalizione "Vivaldi". Un nuovo governo in Belgio, dopo 600 giorni (Di sabato 3 ottobre 2020) Ieri, a più di 600 giorni dalle elezioni si è svolta a Bruxelles la cerimonia di giuramento dei ministri davanti a un Re Filippo molto sorridente; i ministri verdi sono ovviamente arrivati sotto la pioggia a bordo di una macchina elettrica in car sharing giusto per dare un tono d’inizio chiaro: si è trattato comunque di una cerimonia poco solenne e a tratti divertente, visto che i ministri devono tutti giurare almeno in francese e fiammingo e a volte anche in tedesco, le tre lingue ufficiali del paese, e fra foglietti e inciampi, i francofoni nelle ruvidità fiamminghe e i fiamminghi negli svolazzi francesi, l’effetto sdrammatizzante era assicurato. Avendo dovuto anche io giurare per diventare consigliera comunale, vi assicuro che è meno semplice di ciò che sembra. Simbolico anche il fatto che il discorso di ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 3 ottobre 2020) Ieri, a più di 600dalle elezioni si è svolta a Bruxelles la cerimonia di giuramento dei ministri davanti a un Re Filippo molto sorridente; i ministri verdi sono ovviamente arrivati sotto la pioggia a bordo di una macchina elettrica in car sharing giusto per dare un tono d’inizio chiaro: si è trattato comunque di una cerimonia poco solenne e a tratti divertente, visto che i ministri devono tutti giurare almeno in francese e fiammingo e a volte anche in tedesco, le tre lingue ufficiali del paese, e fra foglietti e inciampi, i francofoni nelle ruvidità fiamminghe e i fiamminghi negli svolazzi francesi, l’effetto sdrammatizzante era assicurato. Avendo dovuto anche io giurare per diventare consigliera comunale, vi assicuro che è meno semplice di ciò che sembra. Simbolico anche il fatto che il discorso di ...

