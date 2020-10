Ciclismo, oggi al via il Giro d’Italia: dove vederlo (Di sabato 3 ottobre 2020) Attesa terminata per gli appassionati della “corsa rosa”: oggi con la cronometro Monreale-Palermo inizia il Giro d’Italia 2020 A poche settimane dalla conclusione del Tour de France, con tanto di coda giudiziaria per il sospetto caso di doping che ha coinvolto la squadra dei fratelli Quintana, oggi, con la cronometro individuale Monreale-Palermo di 15.1 … L'articolo Ciclismo, oggi al via il Giro d’Italia: dove vederlo Curiosauro. Leggi su curiosauro (Di sabato 3 ottobre 2020) Attesa terminata per gli appassionati della “corsa rosa”:con la cronometro Monreale-Palermo inizia ild’Italia 2020 A poche settimane dalla conclusione del Tour de France, con tanto di coda giudiziaria per il sospetto caso di doping che ha coinvolto la squadra dei fratelli Quintana,, con la cronometro individuale Monreale-Palermo di 15.1 … L'articoloal via ild’Italia:Curiosauro.

bianca_caimi : RT @Valeriodaroma: Devo dire che non sono un grande appassionato di ciclismo ma oggi mi sono goduto il successo di Filippo Ganna. In più og… - Valeriodaroma : RT @Marcell78225090: @Valeriodaroma Oggi il giovane Ganna è andato oltre,la gazzetta mai anche se sul ciclismo sono sempre stati unici - Marcell78225090 : @Valeriodaroma Oggi il giovane Ganna è andato oltre,la gazzetta mai anche se sul ciclismo sono sempre stati unici - Giovanni1962RM : RT @Valeriodaroma: Devo dire che non sono un grande appassionato di ciclismo ma oggi mi sono goduto il successo di Filippo Ganna. In più og… - Valeriodaroma : Devo dire che non sono un grande appassionato di ciclismo ma oggi mi sono goduto il successo di Filippo Ganna. In p… -

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo oggi Festa del ciclismo a Montevarchi. Oggi in gara juniores e under 23 LA NAZIONE Ganna: primo Giro, prima tappa, prima Rosa

Il campione del mondo Filippo Ganna ha conquistato la vittoria nella cronometro individuale di apertura della Corsa Rosa alla velocità media di 58.831 km/h. I giovani Joao Almeida e Mikkel Bjerg, anch ...

Giro d'Italia: trionfo Ganna a Palermo, è prima maglia rosa

'L'emozione di indossare la maglia rosa è tanta, soprattutto al primo Giro riuscirci è tanta roba', ha spiegato il piemontese campione del mondo. Saluto la mia Regione che ha avuto problemi con il met ...

