Chiesa Juventus, fumata bianca in vista: ecco quando può arrivare il “si” (Di sabato 3 ottobre 2020) Chiesa Juventus – Ci siamo, il destino del talentino viola sembra ormai segnato. Manca poco per il sì della Fiorentina alla Juventus sul fronte Chiesa. Paratici sta lavorando intensamente a questa trattativa. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da tuttojuve.com, infatti, quella giocata ieri contro la Sampdoria potrebbe essere l’ultima partita ufficiale del talento italiano con la maglia della Viola. Rocco Commisso sembra infatti intenzionato ad accettare l’offerta formulata nei giorni scorsi da Fabio Paratici. Chiesa Juventus, il sì può arrivare in giornata I campioni d’Italia hanno messo sul piatto circa 55 milioni di euro, articolando il tutto con la formula del prestito ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 3 ottobre 2020)– Ci siamo, il destino del talentino viola sembra ormai segnato. Manca poco per il sì della Fiorentina allasul fronte. Paratici sta lavorando intensamente a questa trattativa. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da tuttojuve.com, infatti, quella giocata ieri contro la Sampdoria potrebbe essere l’ultima partita ufficiale del talento italiano con la maglia della Viola. Rocco Commisso sembra infatti intenzionato ad accettare l’offerta formulata nei giorni scorsi da Fabio Paratici., il sì puòin giornata I campioni d’Italia hanno messo sul piatto circa 55 milioni di euro, articolando il tutto con la formula del prestito ...

ZZiliani : + + + + + + + + + + + ULTIMORA + + + + + + + + + + + È quasi fatta per Chiesa alla Juventus. Lunedì visite mediche,… - AlfredoPedulla : La #Juventus non ha proposto fin qui contropartite alla #Fiorentina: sa di dover andare solo cash per #Chiesa - Gazzetta_it : Arriva #Chiesa? #Pirlo in laboratorio: ipotesi 3-4-3 e i big rischiano il posto... - zanzarone : Guarda 'Pirlo aspetta Chiesa e le cessioni. Pronti per Juventus-Napoli ||| Avsim Zoom' su YouTube - UgoBaroni : RT @tuttosport: ?? #Juve, #Pirlo: '#Chiesa? Fino a lunedì può succedere di tutto' ????? -