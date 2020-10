Chiesa-Fiorentina, addio nella bufera: la reazione dei tifosi (Di sabato 3 ottobre 2020) Secondo la 'Gazzetta dello Sport', infatti, alcuni gruppi della Curva Fiesole, sede della frangia più calda del tifo viola, hanno preteso che Chiesa non indossasse la fascia in ricordo di Astori, in ... Leggi su sport.virgilio (Di sabato 3 ottobre 2020) Secondo la 'Gazzetta dello Sport', infatti, alcuni gruppi della Curva Fiesole, sede della frangia più calda del tifo viola, hanno preteso chenon indossasse la fascia in ricordo di Astori, in ...

capuanogio : Breve storia triste: i compagni vogliono che #Chiesa sia capitano in quella che potrebbe essere la sua ultima con l… - ZZiliani : ULTIMORA MERCATO. La Juve vuole sempre Chiesa e offre Rugani, De Sciglio e Khedira. La Fiorentina disposta a dare soldi purché se li tenga. - AlfredoPedulla : La #Juventus non ha proposto fin qui contropartite alla #Fiorentina: sa di dover andare solo cash per #Chiesa - leggoit : Federico Chiesa e l'addio alla Fiorentina, la rabbia dei tifosi: «Non può indossare la fascia di #Astori» - Ilarioforjuve : RT @capuanogio: Breve storia triste: i compagni vogliono che #Chiesa sia capitano in quella che potrebbe essere la sua ultima con la #Fiore… -