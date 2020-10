Chiara Ferragni scopre di essere incinta: la sua reazione è virale (Di sabato 3 ottobre 2020) Fedez ha pubblicato il video in cui Chiara Ferragni scopre di essere incinta. La sua dolcissima reazione è già virale. Chiara Ferragni è incinta del suo secondo figlio. La notizia, data qualche giorno fa, ha conquistato il popolo della rete, che ha pianto insieme a lei e a suo marito Fedez, contenti più che mai … L'articolo Chiara Ferragni scopre di essere incinta: la sua reazione è virale è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di sabato 3 ottobre 2020) Fedez ha pubblicato il video in cuidi. La sua dolcissimaè giàdel suo secondo figlio. La notizia, data qualche giorno fa, ha conquistato il popolo della rete, che ha pianto insieme a lei e a suo marito Fedez, contenti più che mai … L'articolodi: la suaè stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

