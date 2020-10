Chiara Ferragni mostra il pancione: biancheria in pizzo, mamma sexy FOTO (Di sabato 3 ottobre 2020) Chiara Ferragni mostra il pancione: biancheria in pizzo, mamma sexy. La fashion blogger ha comunicato in questi giorni la sua seconda gravidanza con il marito Fedez Chiara Ferragni è sicuramente la fashion blogger più famosa d’Italia, senza se e senza ma. Un successo che è arrivato in tutto il mondo, e per noi italiani sono … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di sabato 3 ottobre 2020)ilin. La fashion blogger ha comunicato in questi giorni la sua seconda gravidanza con il marito Fedezè sicuramente la fashion blogger più famosa d’Italia, senza se e senza ma. Un successo che è arrivato in tutto il mondo, e per noi italiani sono … L'articolo proviene da YesLife.it.

trash_italiano : Cosa ne pensiamo del nuovo figlio di Chiara Ferragni, @Codacons? Può farlo? Secondo me ci sono gli estremi per procedere. - trash_italiano : Chiara Ferragni è incinta. - LiaQuartapelle : Immagino che dopo Chiara Ferragni il Codacons denuncerà per blasfemia e offesa al sentimento religioso anche la La… - giorome5 : RT @haroldxgolden: chiara ferragni ha scoperto di essere incinta il 23 luglio. ora il bimbo/la bimba nasce il 25 marzo - inprincesspark : chiara ferragni ha messo la prima foto dove si vede la pancetta e mi sono commossa manco fosse mi* nipot*, mado che… -