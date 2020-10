Chiara Ferragni incinta, lo scherzo insieme a Fedez per annunciare alla famiglia il lieto evento : il video (Di sabato 3 ottobre 2020) Uno scherzo rigorosamente ripreso con il telefono e pubblicato sui propri canali social. Così Chiara Ferragni e Fedez hanno annunciato alle loro famiglie l’arrivo di un altro bambino dopo Leone. Tutti hanno reagito sbalorditi, ma a far sorridere di più è il padre di Fedez, come sottolinea lui stesso: è (quasi) impassibile tra la gioia del resto della famiglia. Il video ha fatto in poche ore migliaia di visualizzazioni. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 3 ottobre 2020) Unorigorosamente ripreso con il telefono e pubblicato sui propri canali social. Cosìhanno annunciato alle loro famiglie l’arrivo di un altro bambino dopo Leone. Tutti hanno reagito sbalorditi, ma a far sorridere di più è il padre di, come sottolinea lui stesso: è (quasi) impassibile tra la gioia del resto della. Ilha fatto in poche ore migliaia di visualizzazioni. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

È passato poco più di un mese dal soggiorno dei Ferragnez in Salento, in occasione della sfilata di Dior che ha colorato Piazza Duomo di Lecce, e si torna ancora una volta a parlare della nota ...

Chiara Ferragni scoppia in lacrime davanti al test di gravidanza che le conferma di essere in attesa del secondo figlio. Il video, postato da Fedez sul suo profilo Instagram mostra in diretta ...

È passato poco più di un mese dal soggiorno dei Ferragnez in Salento, in occasione della sfilata di Dior che ha colorato Piazza Duomo di Lecce, e si torna ancora una volta a parlare della nota ...

Chiara Ferragni scoppia in lacrime davanti al test di gravidanza che le conferma di essere in attesa del secondo figlio. Il video, postato da Fedez sul suo profilo Instagram mostra in diretta ...