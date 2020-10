Chiara Ferragni incinta del secondo figlio e gli altri gossip della settimana (Di sabato 3 ottobre 2020) È arrivato il primo weekend di ottobre, tempo di ripercorrere i gossip e le storie più emozionanti della settimana appena trascorsa: cosa sarà accaduto nelle vite delle star negli ultimi sette giorni? Dalle ultime notizie su Meghan Markle, che avrebbe fatto «infuriare» anche il principe Filippo, al primo anniversario di matrimonio di Justin Bieber e Hailey Baldwin, dai 18 anni di Lila Grace, figlia di Kate Moss, alla battaglia contro il cancro di Shannen Doherty che ha dichiarato che la strada da fare è ancora molto lunga. Tutto quello che, forse, avete perso. Leggi su vanityfair (Di sabato 3 ottobre 2020) È arrivato il primo weekend di ottobre, tempo di ripercorrere i gossip e le storie più emozionanti della settimana appena trascorsa: cosa sarà accaduto nelle vite delle star negli ultimi sette giorni? Dalle ultime notizie su Meghan Markle, che avrebbe fatto «infuriare» anche il principe Filippo, al primo anniversario di matrimonio di Justin Bieber e Hailey Baldwin, dai 18 anni di Lila Grace, figlia di Kate Moss, alla battaglia contro il cancro di Shannen Doherty che ha dichiarato che la strada da fare è ancora molto lunga. Tutto quello che, forse, avete perso.

trash_italiano : Cosa ne pensiamo del nuovo figlio di Chiara Ferragni, @Codacons? Può farlo? Secondo me ci sono gli estremi per procedere. - trash_italiano : Chiara Ferragni è incinta. - 6000sardine : Un minuto di silenzio per i social media manager di #Salvini che dopo settimane di preparativi per lanciare il proc… - ironxide : RT @potreichiamarmi: Chiara Ferragni pronta a partorire un’altra divinità - ironxide : RT @jupitears: CHIARA FERRAGNI È INCINTA E LO HA ANNUNCIATO CON UNA FOTO DI LEONE CHE TIENE IN MANO L’ECOGRAFIA DEL FRATELLINO/SORELLINA ????… -