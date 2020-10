Chiara Ferragni gravidanza inaspettata | Il momento preciso della scoperta (Di sabato 3 ottobre 2020) Chiara Ferragni ha annunciato la sua seconda gravidanza inaspettata. Ecco l’emozione del momento preciso della scoperta insieme a Fedez. Chiara Ferragni mostra tutta la sua vita sui social network, essendo la regina delle influencer. Anche il marito Fedez è molto attivo sui social e in questi giorni hanno incantato tutti, annunciando che la famiglia Ferragnez … L'articolo Chiara Ferragni gravidanza inaspettata Il momento preciso della scoperta proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 3 ottobre 2020)ha annunciato la sua seconda. Ecco l’emozione delinsieme a Fedez.mostra tutta la sua vita sui social network, essendo la regina delle influencer. Anche il marito Fedez è molto attivo sui social e in questi giorni hanno incantato tutti, annunciando che la famiglia Ferragnez … L'articoloIlproviene da www.meteoweek.com.

Chiara Ferragni in lacrime davanti al test di gravidanza. La reazione di Fedez: «Non è uscito niente?»

Chiara Ferragni scoppia in lacrime davanti al test di gravidanza che le conferma di essere in attesa del secondo figlio. Il video, postato da Fedez sul suo profilo Instagram mostra in diretta ...

