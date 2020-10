Chiara Ferragni annuncia la gravidanza ai familiari con uno scherzo (Di sabato 3 ottobre 2020) Chiara Ferragni e Fedez aspettano il secondo figlio . Dopo averlo comunicato sui social ai follower, i Ferragnez hanno pubblicato anche il video in cui fanno l'annuncio ai familiari con uno scherzo. ... Leggi su gazzettadelsud (Di sabato 3 ottobre 2020)e Fedez aspettano il secondo figlio . Dopo averlo comunicato sui social ai follower, i Ferragnez hanno pubblicato anche il video in cui fanno l'annuncio aicon uno. ...

trash_italiano : Cosa ne pensiamo del nuovo figlio di Chiara Ferragni, @Codacons? Può farlo? Secondo me ci sono gli estremi per procedere. - trash_italiano : Chiara Ferragni è incinta. - 6000sardine : Un minuto di silenzio per i social media manager di #Salvini che dopo settimane di preparativi per lanciare il proc… - litaslife_026 : RT @chiaraconlach: Vale Ferragni che inizia a piangere appena sa della gravidanza di Chiara ha fatto piangere anche me - simpforOned_ : Il 23 luglio Chiara ferragni ha scoperto di essere incinta, vedo che il 23 luglio è stato un bel giorno per tutti hahahah -