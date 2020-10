Chi è Renato Zero: età, carriera, amori, vita privata del cantante (Di sabato 3 ottobre 2020) Èin gran forma Renato Zero. Per festeggiare i suoi primi 70 anni, che compie il 30 settembre, ha deciso di fare quello che ha sempre fatto: non passare inosservato. Ecco allora “Zerosettanta”, un progetto discografico ambizioso e monumentale, una trilogia di inediti in uscita proprio il 30 di ogni mese, a settembre, ottobre e novembre. Quaranta canzoni ispirate, ricche di attenzione alla parte musicale e collaborazioni importanti: dalla produzione e dagli arrangiamenti di Phil Palmer e Alan Clark alla presenza di musicisti italiani del calibro di Fabrizio Bosso e Gianluca Littera. «Spero che mi si riconosca il merito di non annoiare, di non proporre sempre la solita solfa » ci spiega Renato. «Credo che ci voglia anche la furbizia di analizzarsi, di buttare via roba, se è il ... Leggi su aciclico (Di sabato 3 ottobre 2020) Èin gran forma. Per festeggiare i suoi primi 70 anni, che compie il 30 settembre, ha deciso di fare quello che ha sempre fatto: non passare inosservato. Ecco allora “settanta”, un progetto discografico ambizioso e monumentale, una trilogia di inediti in uscita proprio il 30 di ogni mese, a settembre, ottobre e novembre. Quaranta canzoni ispirate, ricche di attenzione alla parte musicale e collaborazioni importanti: dalla produzione e dagli arrangiamenti di Phil Palmer e Alan Clark alla presenza di musicisti italiani del calibro di Fabrizio Bosso e Gianluca Littera. «Spero che mi si riconosca il merito di non annoiare, di non proporre sempre la solita solfa » ci spiega. «Credo che ci voglia anche la furbizia di analizzarsi, di buttare via roba, se è il ...

