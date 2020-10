Chi è Chiara Ferragni: Biografia, Età, Incinta Secondo Figlio, Fedez e Leone (Di sabato 3 ottobre 2020) Chi è Chiara Ferragni? Nome: Chiara Ferragni Età: 33 anni Data di nascita: 7 maggio 1987 Segno Zodiacale: Toro Luogo di nascita: Cremona Professione: imprenditrice digitale e influencer Altezza: 177 cm Peso: 58 kg Tatuaggi: Chiara ha circa 24 tatuaggi: la scritta luce sul costato, topolino sul polso sinistro, un fiocco sul collo, diversi nelle dita e moltissimi altri. Profilo Instagram ufficiale: @ChiaraFerragni Canale YouTube: ChiaraFerragni Sito Web: Theblondsalad.com C̕era una volta una bambina di nome Chiara, la maggiore di tre sorelle nate a Cremona, da una famiglia borghese: papà Marco fa il dentista, mamma Marina lavora nella moda, coltivando il sogno di scrivere ... Leggi su aciclico (Di sabato 3 ottobre 2020) Chi è? Nome:Età: 33 anni Data di nascita: 7 maggio 1987 Segno Zodiacale: Toro Luogo di nascita: Cremona Professione: imprenditrice digitale e influencer Altezza: 177 cm Peso: 58 kg Tatuaggi:ha circa 24 tatuaggi: la scritta luce sul costato, topolino sul polso sinistro, un fiocco sul collo, diversi nelle dita e moltissimi altri. Profilo Instagram ufficiale: @Canale YouTube:Sito Web: Theblondsalad.com C̕era una volta una bambina di nome, la maggiore di tre sorelle nate a Cremona, da una famiglia borghese: papà Marco fa il dentista, mamma Marina lavora nella moda, coltivando il sogno di scrivere ...

