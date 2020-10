Chelsea, Alonso in rotta con Lampard: vicino il ritorno in Italia (Di sabato 3 ottobre 2020) Una sostituzione non gradita e la reazione oltre le righe. Il rapporto tra Marcos Alonso e il tecnico del Chelsea Frank Lampard non sembra essere mai decollato e negli ultimi giorni si è ulteriormente incrinato. Tutta colpa della decisione dell'allenatore dei Blues di sostituire il terzino spagnolo all'intervallo del match contro il West Bromwich Albion. L'ex Fiorentina non ha gradito e ha deciso di non assistere dalla panchina all'incontro, preferendo salire direttamente sul pullman della squadra. La rottura è dunque evidente.MERCATOInevitabilmente si parla anche di mercato per capire dove finirà il giocatore del Chelsea. Marcos Alonso è approdato in Inghilterra nell'estate 2016 dopo l'esperienza con la Fiorentina. Proprio la Serie A potrebbe accoglierlo nuovamente. Lo ... Leggi su itasportpress (Di sabato 3 ottobre 2020) Una sostituzione non gradita e la reazione oltre le righe. Il rapporto tra Marcose il tecnico delFranknon sembra essere mai decollato e negli ultimi giorni si è ulteriormente incrinato. Tutta colpa della decisione dell'allenatore dei Blues di sostituire il terzino spagnolo all'intervallo del match contro il West Bromwich Albion. L'ex Fiorentina non ha gradito e ha deciso di non assistere dalla panchina all'incontro, preferendo salire direttamente sul pullman della squadra. La rottura è dunque evidente.MERCATOInevitabilmente si parla anche di mercato per capire dove finirà il giocatore del. Marcosè approdato in Inghilterra nell'estate 2016 dopo l'esperienza con la Fiorentina. Proprio la Serie A potrebbe accoglierlo nuovamente. Lo ...

MarcoBarzaghi : #Alonso neanche in panchina.. come #Emerson... #chelsea #Inter #calciomercato - FcInterNewsit : Marcos Alonso non convocato per Chelsea-Crystal Palace: l'Inter monitora la situazione - DiMarzio : #Calciomercato | Rottura #Chelsea-#Alonso: #Juventus e #Inter alla finestra - ItaSportPress : Chelsea, Alonso in rotta con Lampard: vicino il ritorno in Italia - - MagicoMagicoEmi : RT @passione_inter: Marcos Alonso sempre più fuori dal Chelsea: non convocato per la gara contro il Crystal Palace - -