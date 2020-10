"Cavani, c'è l'accordo con il Manchester United" (Di sabato 3 ottobre 2020) Manchester, INGHILTERRA, - Dovrebbe chiudersi a breve la lunga telenovela che ha visto protagonista Edinson Cavani . Liberato a parametro zero dal Psg l'ex Napoli dapprima era in procinto di accasarsi ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 3 ottobre 2020), INGHILTERRA, - Dovrebbe chiudersi a breve la lunga telenovela che ha visto protagonista Edinson. Liberato a parametro zero dal Psg l'ex Napoli dapprima era in procinto di accasarsi ...

essediafoilouco : Cavani é do Manchester United. - ESPNmx : ¡Edinson Cavani al Manchester United casi cerrado! ?? - TuttoMercatoWeb : TMW - Atletico Madrid, quasi fatta per Cavani: stretta finale per la firma - baheeenol : @nuek_hafizi cavani - TiernanRichmon1 : @MUFCLABA @MTRNICA Cavani is a proven goalscorer dfkm -