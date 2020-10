Catania | ufficiale | preso Emmausso

Leggi su itasportpress

(Di sabato 3 ottobre 2020) Il Calciocomunica di aver acquisito a titolo definitivo dall’U.S. Vibonese Calcio il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Michele, nato a Napoli il 4 agosto 1997. L’attaccante, che nella scorsa stagione con la squadra calabrese ha realizzato 9 reti e firmato due assist sommando 25 presenze, ha sottoscritto un contratto biennale con opzione a favore del nostro club per la stagione 2022/23. Dopo gli esordi in ambito dilettantistico in Campania, l’esterno partenopeo ha completato la formazione calcistica nella Primavera del Genoa. Successivamente, ha indossato anche le maglie del Taranto, del Siena, della Reggina e del Cuneo.sarà a disposizione di mister Raffaele in occasione della seduta d’allenamento in programma lunedì pomeriggio. ITA Sport Press.