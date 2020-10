Caso Juventus-Napoli, Cruciani: “I treni da Napoli verso il nord qualcuno li ha bloccati?” (Di sabato 3 ottobre 2020) “E i treni da Napoli verso il nord qualcuno li ha bloccati? Siete ridicoli“. E’ la domanda del conduttore radiofonico Giuseppe Cruciani sul suo profilo twitter. Il riferimento è nell’hashtag: Juventus-Napoli, gara a fortissimo rischio rinvio per via del blocco dell’Asl alla partenza della squadra partenopea per Torino in ragione dei due casi di positività negli azzurri. La partita dovrebbe essere rinviata in virtù del protocollo della Lega. Tra le eccezioni al 3-0 a tavolino c’è infatti l’ipotesi di “eventuali provvedimenti delle autorità statali o locali“. E i treni da Napoli ... Leggi su sportface (Di sabato 3 ottobre 2020) “E idailli ha bloccati? Siete ridicoli“. E’ la domanda del conduttore radiofonico Giuseppesul suo profilo twitter. Il riferimento è nell’hashtag:, gara a fortissimo rischio rinvio per via del blocco dell’Asl alla partenza della squadra partenopea per Torino in ragione dei due casi di positività negli azzurri. La partita dovrebbe essere rinviata in virtù del protocollo della Lega. Tra le eccezioni al 3-0 a tavolino c’è infatti l’ipotesi di “eventuali provvedimenti delle autorità statali o locali“. E ida...

