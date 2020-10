Caso Gregoretti | udienza preliminare rinviata al 20 11 Il gup ascolterà anche Conte

LegaSalvini : CASO GREGORETTI, SALVINI: 'GRAZIE A CHI È VENUTO A CATANIA, AVANTI A TESTA ALTA' - LegaSalvini : *CASO GREGORETTI: UDIENZA PRELIMINARE SALVINI RINVIATA AL 20 NOVEMBRE* = Catania, 3 ott. (Adnkronos) - E' stata ri… - Affaritaliani : Caso Gregoretti, Meloni a Catania: 'Solidarietà a Salvini, processo mostruoso per stato di diritto' - LegaGiovaniMB : RT @SimoPillon: UDIENZA DI SALVINI RINVIATA AL 20/11 Le indagini sul caso Gregoretti si allargano Il Giudice vuole sentire Conte e gli altr… - Affaritaliani : Caso Gregoretti, Salvini: 'Soddisfatto, sentito da giudice che non ho fatto da solo' -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Gregoretti

Catania, 3 ott. (Adnkronos) - "Voglio raccontare una nota a margine davvero surreale: l'avvocato Bongiorno è entrata in Tribunale sulla sue gambe ed è uscita sulla sedia a rotelle perché in attesa che ...Piccolo incidente in Aula per Giulia Bongiorno durante l’udienza preliminare di Matteo Salvini per il caso Gregoretti. Una piccola lastra di marmo - viene riferito - è caduta sulla gamba dell’avvocato ...