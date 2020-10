Caso Gregoretti: Salvini in tribunale, gup convoca Conte, Di Maio e Lamorgese/Adnkronos (4) (Di sabato 3 ottobre 2020) (Adnkronos) - Ma cosa ha scritto il gup Sarpietro nella lunga ordinanza? "Premesso che la vicenda processuale sorge da un manifesto contrasto di giudizi tra la procura distrettuale e il tribunale dei ministri di Catania" è "compito di questo organo giudicante vista la complessità e l'impegno per la valutazione del fascicolo" di "assumere prove per la decisione di merito". Ecco perché ha dispoto nuovi atti istruttori sul Caso della nave Gregoretti. Il giudice parla di "acquisizioni documentali" e "di assunzione testimoniale di soggetti qualificati e informati sui fatti di causa". Appunto Conte e Di Maio, ma anche Toninelli e Trenta. "Per fare un'adeguata verifica adottata a livello governativo, in materia di immigrazione all'epoca dei fatti e ai rapporti con l'Ue ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 3 ottobre 2020) () - Ma cosa ha scritto il gup Sarpietro nella lunga ordinanza? "Premesso che la vicenda processuale sorge da un manifesto contrasto di giudizi tra la procura distrettuale e ildei ministri di Catania" è "compito di questo organo giudicante vista la complessità e l'impegno per la valutazione del fascicolo" di "assumere prove per la decisione di merito". Ecco perché ha dispoto nuovi atti istruttori suldella nave. Il giudice parla di "acquisizioni documentali" e "di assunzione testimoniale di soggetti qualificati e informati sui fatti di causa". Appuntoe Di, ma anche Toninelli e Trenta. "Per fare un'adeguata verifica adottata a livello governativo, in materia di immigrazione all'epoca dei fatti e ai rapporti con l'Ue ...

LegaSalvini : *CASO GREGORETTI: UDIENZA PRELIMINARE SALVINI RINVIATA AL 20 NOVEMBRE* = Catania, 3 ott. (Adnkronos) - E' stata ri… - Affaritaliani : Caso Gregoretti, Meloni a Catania: 'Solidarietà a Salvini, processo mostruoso per stato di diritto' - SimoPillon : UDIENZA DI SALVINI RINVIATA AL 20/11 Le indagini sul caso Gregoretti si allargano Il Giudice vuole sentire Conte e… - Anilzip : RT @libera_annclm: Processo #Salvini caso #Gregoretti Luigi Ciotti 'Per governare i fenomeni globali occorrono risposte globali , quelle ri… - AnnaMar74773335 : RT @Darktiv: Giulia #Bongiorno ferita dal crollo di una lastra, uno strano scherzo del destino per l'avvocato di Salvini al processo sul ca… -