Caso Gregoretti: Salvini, 'con me dimezzati morti in mare, non li ho io sulla coscienza' (Di sabato 3 ottobre 2020) Catania, 3 ott. (Adnkronos) - "Con me al governo si sono dimezzati i morti e i dispersi nel mare Mediterraneo, purtroppo con il moltiplicarsi delle partenze ci sono più morti. Quindi se c'è qualcuno che ha qualcosa sulla coscienza non è seduto a questo tavolo...". Lo ha detto Matteo Salvini a Catania dopo l'udienza preliminare. Leggi su iltempo (Di sabato 3 ottobre 2020) Catania, 3 ott. (Adnkronos) - "Con me al governo si sonoe i dispersi nelMediterraneo, purtroppo con il moltiplicarsi delle partenze ci sono più. Quindi se c'è qualcuno che ha qualcosanon è seduto a questo tavolo...". Lo ha detto Matteoa Catania dopo l'udienza preliminare.

