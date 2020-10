Caso Gregoretti, il pm chiede l’archiviazione per Salvini. La farsa della sinistra all’ultimo atto (Di sabato 3 ottobre 2020) Caso Gregoretti, il pm chiede l’archiviazione per Salvini. E il processo si risolve in una bolla di sapone che sbugiarda le manovre a orologeria della sinistra. Dunque, tutto torna ai blocchi di partenza. Il pm di Catania Andrea Bonomo ha chiesto al Gup Nunzio Sarpietro l’archiviazione per il reato di sequestro di persona aggravato per Matteo Salvini. Perché il fatto non sussiste… Processo a Salvini, il pm chiede l’archiviazione Di più. Da quanto si apprende da fonti della Lega, la difesa dell’ex ministro ha chiesto sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste. In subordine, approfondimento probatorio da parte del ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 3 ottobre 2020), il pml’archiviazione per. E il processo si risolve in una bolla di sapone che sbugiarda le manovre a orologeria. Dunque, tutto torna ai blocchi di partenza. Il pm di Catania Andrea Bonomo ha chiesto al Gup Nunzio Sarpietro l’archiviazione per il reato di sequestro di persona aggravato per Matteo. Perché il fnon sussiste… Processo a, il pml’archiviazione Di più. Da quanto si apprende da fontiLega, la difesa dell’ex ministro ha chiesto sentenza di non luogo a procedere perché il fnon sussiste. In subordine, approfondimento probatorio da parte del ...

LegaSalvini : CASO GREGORETTI, SALVINI: 'GRAZIE A CHI È VENUTO A CATANIA, AVANTI A TESTA ALTA' - Affaritaliani : Caso Gregoretti, Meloni a Catania: 'Solidarietà a Salvini, processo mostruoso per stato di diritto' - amnestyitalia : Domani la nostra task force sarà presente a Catania per monitorare la manifestazione regionale promossa da 'Mai con… - worming_global : RT @nelloscavo: #MatteoSalvini e i suoi legali stanno 'caricando' il caso #Gregoretti perché sanno bene che questo può essere un processo '… - Alien1it : Caso #Gregoretti, la Procura ha chiesto il 'non luogo a procedere' per #SSalvini. La difesa richiede a…… -