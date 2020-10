Caso Gregoretti, al via udienza Salvini/Video (Di sabato 3 ottobre 2020) Catania, 3 ott. (Adnkronos) - - E' iniziata, nell'aula Serafino Famà del Palazzo di Giustizia di Catania, l'udienza preliminare per la richiesta di rinvio a giudizio per sequestro di persona dell'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini. Presiede il capi dei gup Nunzio Sarpietro. "Grazie davvero a Giorgia Meloni e ad Antonio Tajani che questa mattina a Catania, prima dell'udienza in Tribunale, mi hanno portato la loro solidarietà e il sostegno delle comunità politiche che rappresentano", ha scritto su Facebook Salvini. Momenti di tensione si sono verificati davanti al tribunale tra fan di Salvini e manifestanti contro l'ex ministro. "Il popolo vuole Salvini al governo, questo processo è una vergogna", grida una giovane che tiene un cartello, mentre un uomo le ... Leggi su iltempo (Di sabato 3 ottobre 2020) Catania, 3 ott. (Adnkronos) - - E' iniziata, nell'aula Serafino Famà del Palazzo di Giustizia di Catania, l'preliminare per la richiesta di rinvio a giudizio per sequestro di persona dell'ex ministro dell'Interno Matteo. Presiede il capi dei gup Nunzio Sarpietro. "Grazie davvero a Giorgia Meloni e ad Antonio Tajani che questa mattina a Catania, prima dell'in Tribunale, mi hanno portato la loro solidarietà e il sostegno delle comunità politiche che rappresentano", ha scritto su Facebook. Momenti di tensione si sono verificati davanti al tribunale tra fan die manifestanti contro l'ex ministro. "Il popolo vuoleal governo, questo processo è una vergogna", grida una giovane che tiene un cartello, mentre un uomo le ...

