(Di domenica 4 ottobre 2020) Niente supporto ai Cinque stelle se diventeranno un partito. Nel giorno di San Francesco, Patrono d'Italia, lo stesso dell'anniversario dei pentastellati, nati nel lontano 2009, Daviderompe il silenzio e interviene sul Blog delle Stelle per avvertire lo stato maggiore M5s. Le tensioni nel Movimento covavano da tempo, con il patron d

Linkiesta : È guerra tra Davide Casaleggio e gli eletti del Movimento 5 Stelle? La posta in gioco è un coacervo di interessi:… - Affaritaliani : Casaleggio, Grillo gli volta le spalle “La politica si fa senza denaro” - CHELSEA11943471 : RT @DavideAiello85: Oggi il @Mov5Stelle compie 11 anni. Ne abbiamo fatta di strada da quando Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio lo fonda… - ziowalter1973 : RT @AzzurraBarbuto: “Ho dovuto sopportare insinuazioni, attacchi e calunnie nei confronti miei e di mio padre da persone che grazie al nost… - AntonioNanni5 : RT @DavideAiello85: Oggi il @Mov5Stelle compie 11 anni. Ne abbiamo fatta di strada da quando Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio lo fonda… -

“La nostra identità, il metodo unico e gli strumenti che abbiamo costruito sono la ricchezza più grande che possediamo e dobbiamo condividere la nostra esperienza per far germogliare l’idea della part ...Davide Casaleggio rompe il silenzio ed interviene sul dibattito relativo al futuro del M5S. "Se diventa un partito - ha detto - me ne andrò" ...