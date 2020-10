Care banche | rispettate la ‘legge della sincerità’ nei vostri spot se volete avere successo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 3 ottobre 2020) “Siamo al fianco delle piccole imprese in un momento di difficoltà.” Recitano più o meno così glipubblicitari dellenostrane negli ultimi tempi. Andatelo a chiedere direttamente ai circa 4 milioni di imprenditori che non hanno ricevuto un euro previsto dal decreto Liquidità per effetto del tipico e irritante ostruzionismo bancario. A tal proposito mi chiedo: ma chi scrive il copy (il testo) delle sceneggiature degliche spesso utilizzano, come testimonial, personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo che ci rimettono la faccia? Questi guru del marketing bancario sono davvero convinti di recuperare la fiducia dei potenziali clienti con messaggi del genere? Quei messaggi sono l’anticristo rispetto ad una delle leggi fondamentali del marketing: la “legge ...