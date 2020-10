Carabinieri Piacenza arrestati, accuse anche di tortura (Di sabato 3 ottobre 2020) Nuove pesanti accuse nei confronti dei Carabinieri di Piacenza arrestati a luglio: i militari avrebbero lasciato seminudo un fermato nel cortile della caserma. Piacenza – I Carabinieri della caserma Levante, finiti in manette nello scorso luglio, dovranno rispondere anche dell’accusa di tortura. Carabinieri Piacenza, accusa di tortura A quattro militari è contestato il reato di tortura, in relazione al fermo di un giovane che sarebbe stato schiaffeggiato e poi lasciato seminudo nel cortile della caserma. La contestazione è nei confronti di Giuseppe Montella, Daniele Spagnolo, Salvatore Cappellano e Giacomo Falanga. Tra gli episodi da cui ... Leggi su newsmondo (Di sabato 3 ottobre 2020) Nuove pesantinei confronti deidia luglio: i militari avrebbero lasciato seminudo un fermato nel cortile della caserma.– Idella caserma Levante, finiti in manette nello scorso luglio, dovranno risponderedell’accusa di, accusa diA quattro militari è contestato il reato di, in relazione al fermo di un giovane che sarebbe stato schiaffeggiato e poi lasciato seminudo nel cortile della caserma. La contestazione è nei confronti di Giuseppe Montella, Daniele Spagnolo, Salvatore Cappellano e Giacomo Falanga. Tra gli episodi da cui ...

