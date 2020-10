Cantina Colli Euganei dona 50 mila euro all’Università di Padova (Di sabato 3 ottobre 2020) La somma raccolta grazie alle vendite di due vini permetterà di sostenere la ricerca dell’equipe universitaria per la lotta al Covid-19. Dai Colli Euganei arriva un aiuto concreto alla ricerca scientifica contro il Covid-19. La Cantina Colli Euganei ha infatti consegnato all’Università degli Studi di Padova un assegno di 50.000 euro, raccolti nell’ambito del progetto VO’ per la ricerca e destinati al Dipartimento di microbiologia e microbiologia clinica guidato dal Professor Andrea Crisanti. Le due etichette protagoniste dell’iniziativa benefica, il Serprino Spumante Colli Euganei e il Rosso Colli Euganei, saranno a disposizione nei punti vendita aderenti ... Leggi su vinonews24 (Di sabato 3 ottobre 2020) La somma raccolta grazie alle vendite di due vini permetterà di sostenere la ricerca dell’equipe universitaria per la lotta al Covid-19. Daiarriva un aiuto concreto alla ricerca scientifica contro il Covid-19. Laha infatti consegnato all’Università degli Studi diun assegno di 50.000, raccolti nell’ambito del progetto VO’ per la ricerca e destinati al Dipartimento di microbiologia e microbiologia clinica guidato dal Professor Andrea Crisanti. Le due etichette protagoniste dell’iniziativa benefica, il Serprino Spumantee il Rosso, saranno a disposizione nei punti vendita aderenti ...

