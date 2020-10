Can Yaman:ecco cosa non sapete dell’amore dell’attore per l’Italia (Di sabato 3 ottobre 2020) E’ ormai uno dei personaggi più noti e amato al momento, parliamo infatti del bravissimo attore turco Can Yaman che in questi giorni è stato in Italia. Il giovane 30 enne che ha ottenuto il suo successo con la serie “DayDreamer- le ali del sogno” ha partecipato alle registrazioni di “C’è posta per te” e di “Verissimo” ed ha fatto un servizio fotografico per un’intervista su “Chi”. Il giovane attore grazie alle sue serie è molto amato da i Fan del nostro Paese ma è un amore corrisposto come raccontato in un’intervista a GossipeTv, infatti il giovane attore turco ha sempre raccontato che fin da ragazzino era molto attratto dalla lingua italiana tanto che ha scelto di studiare in un liceo italiano in Turchia. Venne in Italia per la prima volta ospite di una famiglia ... Leggi su virali.video (Di sabato 3 ottobre 2020) E’ ormai uno dei personaggi più noti e amato al momento, parliamo infatti del bravissimo attore turco Canche in questi giorni è stato in Italia. Il giovane 30 enne che ha ottenuto il suo successo con la serie “DayDreamer- le ali del sogno” ha partecipato alle registrazioni di “C’è posta per te” e di “Verissimo” ed ha fatto un servizio fotografico per un’intervista su “Chi”. Il giovane attore grazie alle sue serie è molto amato da i Fan del nostro Paese ma è un amore corrisposto come raccontato in un’intervista a GossipeTv, infatti il giovane attore turco ha sempre raccontato che fin da ragazzino era molto attratto dalla lingua italiana tanto che ha scelto di studiare in un liceo italiano in Turchia. Venne in Italia per la prima volta ospite di una famiglia ...

team_world : #CanYaman ha condiviso su Instagram uno scatto che lo ritrae in ascensore... a Milano ???? ? A chi è interessato rico… - team_world : L'amato attore turco CAN YAMAN è in arrivo in Italia ?????? ? Cosa lo porta nel nostro Paese? Ecco le ipotesi più acc… - team_world : BENTORNATO IN ITALIA CAN YAMAN ?? Per altre foto e video ti consigliamo di seguire l'hashtag #CanYamanInItaly - Pr6512 : RT @AlbatrosFenice: Per averci fatto amare ancora di più CAN Yaman #ThankYouBayYanlis - AlbatrosFenice : Per averci fatto amare ancora di più CAN Yaman #ThankYouBayYanlis -