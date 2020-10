Caldo folle e incendi in Sicilia, +38°C a Palermo: città assediata dalle fiamme durante la partenza del Giro d’Italia (Di sabato 3 ottobre 2020) Mentre il Piemonte conta i danni della disastrosa alluvione delle scorse ore con 2 morti e 17 dispersi al Nord/Ovest dopo piogge senza precedenti nella storia, la Sicilia fa i conti con una grande ondata di Caldo fuori stagione: a Palermo abbiamo +38°C durante la prima tappa del Giro d’Italia che è partito stamattina con la cronometro di Monreale che ha già visto grande protagonista il campione del mondo Filippo Ganna, lanciatissimo verso la prima maglia rosa. Ma il capoluogo della Sicilia è assediato dagli incendi, alimentati dal clima Caldo, secco e ventoso: gli incendi più importanti stanno colpendo San Martino delle Scale, a ridosso del capoluogo, Partinico, Cinisi, Montelepre. Un altro ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 3 ottobre 2020) Mentre il Piemonte conta i danni della disastrosa alluvione delle scorse ore con 2 morti e 17 dispersi al Nord/Ovest dopo piogge senza precedenti nella storia, lafa i conti con una grande ondata difuori stagione: aabbiamo +38°Cla prima tappa deld’Italia che è partito stamattina con la cronometro di Monreale che ha già visto grande protagonista il campione del mondo Filippo Ganna, lanciatissimo verso la prima maglia rosa. Ma il capoluogo dellaè assediato dagli, alimentati dal clima, secco e ventoso: glipiù importanti stanno colpendo San Martino delle Scale, a ridosso del capoluogo, Partinico, Cinisi, Montelepre. Un altro ...

