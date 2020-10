Calciomercato Torino: Ramirez sempre più vicino. Le ultime (Di sabato 3 ottobre 2020) Marco Giampaolo sta per ritrovare un altro dei suoi pupilli in granata: sarebbe vicino l’arrivo di Ramirez dalla Sampdoria Il Torino di Urbano Cairo è pronto ad un ultimo colpo di mercato. Come riportato da Tuttosport sarebbe vicino l’arrivo di Gaston Ramirez dalla Sampdoria. Il fantasista uruguaiano è stato praticamente liberato dalle parole di Massimo Ferrero di essere felice per Giampaolo e per lui. I due infatti si ritrovano dopo l’esperienza alla Sampdoria e Ramirez si aggiunge alla lista di ex di Giampaolo acquistati dal Torino. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 3 ottobre 2020) Marco Giampaolo sta per ritrovare un altro dei suoi pupilli in granata: sarebbel’arrivo didalla Sampdoria Ildi Urbano Cairo è pronto ad un ultimo colpo di mercato. Come riportato da Tuttosport sarebbel’arrivo di Gastondalla Sampdoria. Il fantasista uruguaiano è stato praticamente liberato dalle parole di Massimo Ferrero di essere felice per Giampaolo e per lui. I due infatti si ritrovano dopo l’esperienza alla Sampdoria esi aggiunge alla lista di ex di Giampaolo acquistati dal. Leggi su Calcionews24.com

