Calciomercato Napoli | fumata bianca per Bakayoko | fissate le visite mediche per il francese I dettagli

(Di sabato 3 ottobre 2020) Importanti novità in casa.E' fatta per il trasferimento in azzurro di Tiemouè. Dopo il sì arrivato dal, in queste ore è arrivata anche l'intesa con il suo club di appartenenza: il Chelsea. Un colpo fondamentale per il centrocampo dein virtù del passaggio al 4-2-3-1 di Gattuso, che ha già allenato ilnella sua esperienza al Milan nella stagione 2018/2019. Il giocatore, che si trasferirà a titolo temporaneo in Campania, è atteso in Italia domenica 4 ottobre ore per lee la firma dell'accordo con il club campano.