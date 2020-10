Calciomercato Juventus, nuova pretendente per De Sciglio (Di sabato 3 ottobre 2020) Calciomercato Juventus: su De Sciglio ci sarebbe ora anche il Celtic La Juventus deve operare in uscita, prima di affondare il colpo decisivo per Federico Chiesa; che sarebbe la ciliegina sulla torta di questa estate bianconera. Tra i calciatori sulla lista dei partenti c’è anche Mattia De Sciglio, attualmente fuori dal progetto tecnico di Andrea Pirlo. Secondo il Corriere di Torino, si è registrato un ultimo interessamento di un club a sorpresa per il terzino: quello del Celtic Glasgow. Da valutare, dunque, la migliore pista per il futuro dell’ex Milan. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 3 ottobre 2020): su Deci sarebbe ora anche il Celtic Ladeve operare in uscita, prima di affondare il colpo decisivo per Federico Chiesa; che sarebbe la ciliegina sulla torta di questa estate bianconera. Tra i calciatori sulla lista dei partenti c’è anche Mattia De, attualmente fuori dal progetto tecnico di Andrea Pirlo. Secondo il Corriere di Torino, si è registrato un ultimo interessamento di un club a sorpresa per il terzino: quello del Celtic Glasgow. Da valutare, dunque, la migliore pista per il futuro dell’ex Milan. Leggi su Calcionews24.com

DiMarzio : #Calciomercato, #Juventus | Il #Rennes ha chiuso per #Rugani - DiMarzio : #Calciomercato, #Juventus | Nelle ultime ore il #Rennes sta spingendo per #Rugani - DiMarzio : #Juventus, sempre più vicino l'addio di #Rugani: passi avanti per il #Rennes - Alex_Piace : RT @BombeDiVlad: ?? #Juventus, #Rugani è arrivato in #Francia????: nelle prossime ore sarà un calciatore del #Rennes??? #LBDV #LeBombeDiVlad… - infoitsport : Calciomercato Juventus, Chiesa si ferma al palo: via libera Juve -