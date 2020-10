Calciomercato Juventus: Kean spera nel ritorno last minute. Il punto (Di sabato 3 ottobre 2020) Moise Kean spera nel ritorno alla Juventus: l’attaccante dell’Everton potrebbe approdare in bianconero nelle ultime ore di mercato Le strade di Moise Kean e della Juventus potrebbero presto incrociarsi di nuovo. Il centravanti dell’Everton, ceduto proprio dalla Juventus nell’estate del 2019, spingerebbe per il ritorno in bianconero. Come riportato da Tuttosport, il prestito sembra la formula ideale con Kean che potrebbe essere il colpo last minute della Juve. Un bene anche per la lista Champions dato che l’attaccante è cresciuto nel vivaio bianconero. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 3 ottobre 2020) Moisenelalla: l’attaccante dell’Everton potrebbe approdare in bianconero nelle ultime ore di mercato Le strade di Moisee dellapotrebbero presto incrociarsi di nuovo. Il centravanti dell’Everton, ceduto proprio dallanell’estate del 2019, spingerebbe per ilin bianconero. Come riportato da Tuttosport, il prestito sembra la formula ideale conche potrebbe essere il colpodella Juve. Un bene anche per la lista Champions dato che l’attaccante è cresciuto nel vivaio bianconero. Leggi su Calcionews24.com

