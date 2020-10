Calciomercato Juventus, Inter più lontana: Paratici ne approfitta? (Di sabato 3 ottobre 2020) Il Calciomercato della Juventus guarda ai nuovi sviluppi e ringrazia: l’Inter è più lontana e Fabio Paratici è davvero pronto ad approfittarne? Il Derby d’Italia oltre che in campionato, a dare linfa alla corsa scudetto, si sposta anche sul mercato e la Juve sembra pronta a lanciare il guanto di sfida ai nerazzurri per la nuova beffa. Obiettivi comuni e rinforzi necessari, entrambe le società starebbero sondando diverse piste e tante di queste toccherebbero da vicino sia Torino che Milano. Beppe Marotta, però, questa volta potrebbe essere stato superato proprio dal CFO bianconero, suo ex collega ma oggi rivale – almeno in sede di trattative – per il colpo nuovo di zecca. E il nome è sempre quello di Marcos Alonso del ... Leggi su tuttojuve24 (Di sabato 3 ottobre 2020) Ildellaguarda ai nuovi sviluppi e ringrazia: l’è piùe Fabioè davvero pronto adrne? Il Derby d’Italia oltre che in campionato, a dare linfa alla corsa scudetto, si sposta anche sul mercato e la Juve sembra pronta a lanciare il guanto di sfida ai nerazzurri per la nuova beffa. Obiettivi comuni e rinforzi necessari, entrambe le società starebbero sondando diverse piste e tante di queste toccherebbero da vicino sia Torino che Milano. Beppe Marotta, però, questa volta potrebbe essere stato superato proprio dal CFO bianconero, suo ex collega ma oggi rivale – almeno in sede di trattative – per il colpo nuovo di zecca. E il nome è sempre quello di Marcos Alonso del ...

DiMarzio : #Calciomercato, #Juventus | Il #Rennes ha chiuso per #Rugani - DiMarzio : #Calciomercato, #Juventus | Nelle ultime ore il #Rennes sta spingendo per #Rugani - DiMarzio : #Juventus, sempre più vicino l'addio di #Rugani: passi avanti per il #Rennes - FI69interista : @Sport_Mediaset Conto alla rovescia e #commisso regalerà #chiesa alla #Juventus ... #3ottobre #calciomercato #Fiorentina #Juve - Normalman55 : RT @Marcello742: Il calciomercato sta per terminare, ci rivediamo a gennaio con la nuova stagione della serie 'Pogba alla Juventus, è fatta… -