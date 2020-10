Calciomercato Juventus, fumata bianca Chiesa: sì definitivo atteso in giornata (Di sabato 3 ottobre 2020) Le ultime ore di Calciomercato sono sempre le più sorprendenti, e per la Juventus potrebbe essere pronto il colpo finale. Fabio Paratici è pronto a regalare ad Andrea Pirlo un innesto di assoluta qualità: Federico Chiesa. Dopo giorni di aggiornamenti e sviluppi questa vicenda starebbe volgendo al termine con lieto fine. L’esterno italiano parrebbe pronto a vestire il bianconero per gli anni a venire. Dopo l’iniziale muro eretto dalla dirigenza viola, sembrerebbe che tra la Vecchia Signora e i gigliati possa esserci un punto d’incontro. La dirigenza juventina avrebbe messo sul piatto l’offerta giusta per convincere Rocco Commisso: un prestito con diritto di riscatto per un totale di 55 milioni di euro, dilazionati in 4 anni. LEGGI ANCHE: Calciomercato ... Leggi su tuttojuve24 (Di sabato 3 ottobre 2020) Le ultime ore disono sempre le più sorprendenti, e per lapotrebbe essere pronto il colpo finale. Fabio Paratici è pronto a regalare ad Andrea Pirlo un innesto di assoluta qualità: Federico. Dopo giorni di aggiornamenti e sviluppi questa vicenda starebbe volgendo al termine con lieto fine. L’esterno italiano parrebbe pronto a vestire il bianconero per gli anni a venire. Dopo l’iniziale muro eretto dalla dirigenza viola, sembrerebbe che tra la Vecchia Signora e i gigliati possa esserci un punto d’incontro. La dirigenza juventina avrebbe messo sul piatto l’offerta giusta per convincere Rocco Commisso: un prestito con diritto di riscatto per un totale di 55 milioni di euro, dilazionati in 4 anni. LEGGI ANCHE:...

