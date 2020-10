Calciomercato Fiorentina, c’è l’accordo con Callejon (Di sabato 3 ottobre 2020) Calciomercato Fiorentina: i viola hanno raggiunto l’accordo con Callejon per rimpiazzare Chiesa La Fiorentina corre ai ripari e si tutela in caso di ipotetica cessione di Federico Chiesa, che sembra davvero a un passo dal vestire la maglia della Juventus. Il club viola ha individuato in José Maria Callejon il perfetto sostituto dell’esterno destro. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la Fiorentina avrebbe già trovato l’accordo con lo spagnolo. L’ex Napoli arriverà a parametro zero, una volta definita la cessione di Chiesa. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 3 ottobre 2020): i viola hanno raggiunto l’accordo conper rimpiazzare Chiesa Lacorre ai ripari e si tutela in caso di ipotetica cessione di Federico Chiesa, che sembra davvero a un passo dal vestire la maglia della Juventus. Il club viola ha individuato in José Mariail perfetto sostituto dell’esterno destro. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, laavrebbe già trovato l’accordo con lo spagnolo. L’ex Napoli arriverà a parametro zero, una volta definita la cessione di Chiesa. Leggi su Calcionews24.com

