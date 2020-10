Calciomercato Bologna: Juwara in prestito al Boavista. Le ultime (Di sabato 3 ottobre 2020) Musa Juwara potrebbe lasciare il Bologna: il talento gambiano è fortemente cercato dal Boavista. Le ultime sulla trattativa Musa Juwara si è messo in mostra nello scorso campionato soprattutto nella gara contro l’Inter, battendo Handanovic con un gran gol che lo fece salire agli onori della cronaca calcistica. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il talento del Bologna sarebbe vicino al passaggio al Boavista. Per Juwara si tratterebbe di un prestito con diritto di riscatto per un’operazione complessiva da 7 milioni di euro. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 3 ottobre 2020) Musapotrebbe lasciare il: il talento gambiano è fortemente cercato dal. Lesulla trattativa Musasi è messo in mostra nello scorso campionato soprattutto nella gara contro l’Inter, battendo Handanovic con un gran gol che lo fece salire agli onori della cronaca calcistica. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il talento delsarebbe vicino al passaggio al. Persi tratterebbe di uncon diritto di riscatto per un’operazione complessiva da 7 milioni di euro. Leggi su Calcionews24.com

