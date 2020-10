Calcio Serie D: salta per covid la sfida Scandicci-Siena, positivo familiare di giocatore (Di sabato 3 ottobre 2020) Scandicci, Firenze,, 3 ottobre 2020 - Rinviata a mercoledì 14 ottobre la sfida di Calcio di Serie D tra Scandicci e Siena . Tutto a causa del coronavirus: è infatti risultato positivo il familiare di ... Leggi su lanazione (Di sabato 3 ottobre 2020), Firenze,, 3 ottobre 2020 - Rinviata a mercoledì 14 ottobre ladidiD tra. Tutto a causa del coronavirus: è infatti risultatoildi ...

tuttosport : #Napoli tra tamponi e mercato: #Milik alla #Fiorentina, #Llorente all'#Elche - SkySport : Milan, sorpasso sulla Roma per Diogo Dalot - SkySport : Genoa, altri 3 positivi al coronavirus: Criscito, Biraschi e Males. Sono 22 in tutto - ftg_soccer : GOAL! Matelica Calcio in Italy Serie C: Girone B Matelica Calcio 1-1 FeralpiSalò - sportli26181512 : #Parma, Liverani: 'Contento che il mercato sia quasi finito': Il tecnico ducale: 'Col Bologna siamo stati colpiti n… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Serie Calcio Serie D: salta per covid la sfida Scandicci-Siena, positivo familiare di giocatore La Nazione LIVE TB - Diretta Goal Serie B: terminate le gare. Vincono Empoli, Reggiana e Frosinone. Pari al 'Castellani'

Bellissimo scambio tra Menez e Denis, il francese calcia in porta e colpisce la traversa ... da Angelo Zarra e benvenuti al LIVE della 2^ giornata del campionato di Serie B. Sono sei le giornate in ...

Coronavirus, chiusura anticipata per bar e ristoranti se contagi continuano a salire

E’ confermata la misura del tetto massimo di mille persone negli stadi e per i grandi eventi sportivi all’aperto, come la partite di calcio della serie A, mentre le altre categorie di calcio come la ...

Bellissimo scambio tra Menez e Denis, il francese calcia in porta e colpisce la traversa ... da Angelo Zarra e benvenuti al LIVE della 2^ giornata del campionato di Serie B. Sono sei le giornate in ...E’ confermata la misura del tetto massimo di mille persone negli stadi e per i grandi eventi sportivi all’aperto, come la partite di calcio della serie A, mentre le altre categorie di calcio come la ...