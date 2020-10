Calcio | Pioli | Milan chiudiamo ciclo a denti stretti

(Di sabato 3 ottobre 2020) ANSA, -O, 03 OTT - "Sapevamo di un inizio molto dispendioso, in certi reparti non ho avuto tante scelte, dobbiamo chiudere il primocon grande determinazione": così l'...

salvione : Milan, Pioli: 'Ho sentito Ibrahimovic, sta bene. Hauge? Può giocare' - sportli26181512 : Pioli lancia Hauge: 'Può giocare, anche dall'inizio. Tonali è un titolare, Ibra freme': Pioli lancia Hauge: 'Può gi… - codeghino10 : RT @Gazzetta_it: #Milan, #Pioli lancia #Hauge: 'Potrebbe giocare dall'inizio. Attenzione allo #Spezia' - Gazzetta_it : #Milan, #Pioli lancia #Hauge: 'Potrebbe giocare dall'inizio. Attenzione allo #Spezia' - SkySport : Milan-Spezia, Pioli in conferenza: 'Hauge può giocare. Kessié? Valuterò' -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Pioli

Sarà convocato, poi vedremo": Stefano Pioli non si sbilancia ma allo stesso tempo non esclude un utilizzo dell'attaccante norvegese dal 1' contro lo Spezia a San Siro domani. Hauge, ufficializzato ...Poco a destra. Vedremo dove potrò schierarlo. È un giovane con delle belle qualità, nel calcio moderno avere uno contro uno, velocità, conclusione, giocare in più posizioni ci dà più soluzioni. Arriva ...