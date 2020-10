Calcio a 5 e politica, gli intrecci tra la Divisione e Fratelli d’Italia finiti al centro delle indagini (Di sabato 3 ottobre 2020) Calcetto e politica. Per la precisione, la Divisione Calcio a 5, fino a qualche mese fa guidata da Andrea Montemurro, e Fratelli d’Italia. C’è un filo che lega il più popolare sport amatoriale del Paese al partito di Giorgia Meloni: parte dalla rinomata vicinanza dell’ex presidente agli ambienti di Fdi, ma poi si allunga fino alle attività dell’organizzazione, tanto da finire al centro di esposti e indagini. Innanzitutto per i flussi di denaro con Opes, ente di promozione, costola sportiva del partito, che insieme alla Divisione ha organizzato un progetto sociale finito nel mirino degli organi di vigilanza. Ci sono anche degli altri precedenti: il legame con Giovanbattista Fazzolari, oggi senatore di Fratelli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 3 ottobre 2020) Calcetto e. Per la precisione, laa 5, fino a qualche mese fa guidata da Andrea Montemurro, ed’Italia. C’è un filo che lega il più popolare sport amatoriale del Paese al partito di Giorgia Meloni: parte dalla rinomata vicinanza dell’ex presidente agli ambienti di Fdi, ma poi si allunga fino alle attività dell’organizzazione, tanto da finire aldi esposti e. Innanzitutto per i flussi di denaro con Opes, ente di promozione, costola sportiva del partito, che insieme allaha organizzato un progetto sociale finito nel mirino degli organi di vigilanza. Ci sono anche degli altri precedenti: il legame con Giovanbattista Fazzolari, oggi senatore di...

Gazzetta_it : #Agnelli e Zhang a Casa #Milan per parlare di politica sportiva e di #Lega - fabriziosalvio1 : Prima di accusare i club di non fare mercato, ricordiamo i mancati incassi da botteghino causa #COVID19 e i progett… - luca82245668 : @luigidimaio @Mov5Stelle Quello che roma di fare il giardiniere di Grillo !!!!! Se ha un giardino !!!!! In politica… - Bisceglie24 : Spina: “Convenzioni e contributi a Bisceglie Calcio legittimi durante mia amministrazione” - Ultron65 : RT @Agenzia_Ansa: Nel nuovo #Dpcm resta la misura su mille presenze negli #stadi #calcio #sport #covid19 #covid #ANSA -